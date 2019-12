Bardini illude, Marchionni riprende: la Vastese pareggia 1-1 a Montegiorgio

La bramosia di scartare in anticipo il regalo di Natale sotto l’albero è costata cara alla Vastese. A portarlo da Montegiorgio ci aveva pensato la fondamentale rete di Filippo Bardini, che aveva sbloccato il match al 13'. Poi la mancanza di sangue freddo ha giocato un brutto scherzo agli aragonesi, che sono stati beffati a due minuti dal termine dal gol di Marchionni. Stavolta il finale di gara è amaro per la squadra di Amelia, che sette giorni fa invece aveva esultato al fotofinish grazie al gol del neoacquisto Di Filippo.

Oggi la rete del centrocampista livornese era sembrata sufficiente per blindare il risultato, anche perché i padroni di casa nella ripresa non avevano fatto granché per recuperare lo svantaggio. Ma a due minuti dal termine, ci ha pensato un guizzo del subentrato Marchionni a riacciuffare gli ospiti e a far esplodere il “Tamburrini”. Il pareggio, in fin dei conti, è comunque da considerarsi positivo, poiché giunto contro un avversario imbattuto da ben sette giornate e protagonista di un cammino brillante culminato nell'attuale quarto posto in classifica.

Con l’1-1 odierno, la Vastese rimane a quattro punti dai marchigiani e chiude il girone d’andata e il 2019 a quota 26 punti, rimanendo comunque in piena corsa per i playoff. I biancorossi hanno già espresso il loro desiderio per il 2020 che è alle porte: l’arrivo della continuità di risultati, fondamentale per dare senso a una stagione fino ad ora altalenante. Nessun passo falso già a partire dal 5 gennaio, quando andrà in scena il sentitissimo derby in trasferta col Chieti.

Montegiorgio- Vastese 1-1

Reti: 13’ Bardini F. (V), 43’ st Marchionni (M).

Formazioni iniziali

Montegiorgio: Mercorelli, Lattanzi, Di Nicola, Omiccioli, Ferrante, Baraboglia, Nasic, Trillini, Njambè, Rozzi, Mariani. A disposizione: Marani, Gnaldi, Zancocchia, Tempestilli, Marchionni, Santoro, Pampano, Alighieri, Nepi. Allenatore: Baldassarri.

Vastese: Bardini L., Di Filippo, Palumbo, Pizzutelli, Esposito F., Giorgi, Marianelli, Alonzi, Cacciotti, Ravanelli, Bardini F. A disposizione: Di Rienzo, Dos Santos, Ruzzi, Cavuoti, Zinni, Montanaro, Cardinale, Altobelli, Esposito V. Allenatore: Amelia

Arbitro: Gandino di Alessandria (assistenti: Tagliaferri di Faenza e Merciari di Rimini).