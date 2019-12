Vittoria sul ring di casa: Luigi Alfieri a braccia alzate al PalaBCC

Vittoria sul ring di casa del PalaBCC per Luigi Alfieri.

Il giovane pugile vastese della San Salvo Boxe ha battuto ai punti l’esperto Giuseppe Rauseo nel suo secondo match da professionista affrontato (2 affermazioni su 2 nel suo percorso).

Bella soddisfazione per il ragazzo classe 1995, per i suoi allenatori Domenico Urbano e Alfredo Campitelli, per il preparatore atletico Andrea Ialacci e per i tanti amici e tifosi presenti sugli spalti dell'impianto sportivo di via dei Conti Ricci.

Incontro di non semplice portata, nel quale Alfieri è riuscito a trovare una buona continuità e a mantenere sempre alta la concentrazione, portando a casa la vittoria ed alzando le braccia al pronunciamento del verdetto.

L'appuntamento è stato organizzato nell'ambito della seconda edizione dell'Histonium Fight Championship, su iniziativa della Sparta Group Academy di San Salvo con il coordinamento di Giuseppe La Verghetta, che ha proposto in una lunga serata al PalaBCC l'evento "Fight Clubbing The Reality" dedicato agli sport da combattimento.