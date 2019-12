'Pedalata di Natale', il Ciclo Club Vasto si ritrova

Si svolgerà domenica 22 dicembre, con ritrovo fissato alle ore 9 presso l‘area di servizio Ip (ex Erg) in corso Mazzini, la tradizionale ‘Pedalata di Natale’ organizzata dal Ciclo Club Vasto, aperta anche ai non tesserati al sodalizio biancorosso.

Il gruppo degli amanti della bici, dopo una spensierata ‘sgambata ad andatura turistica‘, si ritroverà, verso le 11,30, di nuovo nel punto di partenza per lo scambio degli auguri, con buffet e brindisi natalizio, condiviso dai soci del Ciclo Club Vasto del riconfermato presidente Antonio Spadaccini con tutti gli appassionati delle due ruote che vorranno unirsi alla gioiosa comitiva.