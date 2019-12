Due nuovi arrivi alla Vastese: torna Pizzutelli e preso Di Filippo

Doppio colpo di mercato in casa Vastese.

Il club biancorosso ha ufficializzato gli innesti del centrocampista Federico Pizzutelli (un ritorno per lui) e del difensore Nicolas Di Filippo.

Di seguito le note della società.

PIZZUTELLI - La Vastese Calcio comunica l’ingaggio di Federico Pizzutelli.

Il centrocampista barese, classe 1995, ha già vestito la maglia biancorossa nella stagione 2017/2018, collezionando un totale di 34 presenze con una rete messa a segno.

Dopo l’esperienza a Vasto ha giocato, sempre in Serie D, con Milano City e Roccella, prima di iniziare l’attuale stagione a Campobasso (12 presenze e un gol).

Pizzutelli (nella foto assieme al direttore sportivo Nicola D’Ottavio ed al presidente Franco Bolami) si è già messo a disposizione di mister Marco Amelia e del suo staff tecnico.

Bentornato in biancorosso, Federico!

DI FILIPPO - Accordo raggiunto con Nicolas Di Filippo.

Il difensore abruzzese, classe 1993, arriva in biancorosso dalla Fidelis Andria. La stagione scorsa, sempre in Serie D, esperienze al Prato e al Cassino.

Nella sua carriera vanta 6 presenze in Serie B, con la maglia del Lanciano, ed oltre 100 in C con Cuneo, Reggina, Sambenedettese, Melfi, Chieti ed ancora Lanciano.

Di Filippo (nella foto con il direttore sportivo Nicola D’Ottavio ed il presidente Franco Bolami) ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni, pienamente a disposizione di mister Marco Amelia e dello staff tecnico.

Benvenuto in biancorosso, Nicolas!