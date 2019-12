Brillanti risultati per l'H2O Sport al 'Trofeo della Velocità'

Applausi e consensi per l’H2O Sport nel Trofeo della Velocità della Fin che si è svolto a Campodipietra.

Quattro le gare in programma: i 50 stile, i 50 dorso, i 50 rana e i 50 delfino. Per la società del presidente Massimo Tucci sono arrivati riscontri cronometrici importanti con prestazioni di ottimo livello.

Di seguito nel dettaglio i risultati.

Esordienti A – In campo femminile Sofia Rossano ha messo in cassaforte quattro medaglie d’oro: nei 50 stile (30”50), nei 50 dorso (34”8), nei 50 rana (40”8) e nei 50 farfalla (32”9). Secondo e terzo posto per Alessia Angelicola (41”3) e Alyssa Pia De Felice (41”7).

In campo maschile argento per Alessandro D’Onofrio sia nei 50 dorso (36”2) che nei 50 rana (40”). In quest’ultima gara successo per Alessandro Vernacchia che chiude in 38”7 e bronzo per Antony Mascilongo (40”9). Christian Leccese mette in bacheca un argento nei 50 stile (31”5) e un bronzo nei 50 farfalla coperti in 35”3.

Esordienti B – In campo femminile nei 50 dorso doppietta H2O Sport con successo griffato da Clarissa Sarpi (41”6) e terza posizione centrata da Nicole Santarelli con il tempo di 42”6. Nei 50 rana terza piazza per Sara Simone con il crono di 50”0. In campo maschile Jacopo Marzola conquista il bronzo nei 50 dorso con il crono di 41”5. Argento per Nicolò Gabrielli nella gara dei 50 rana chiusi in 44”3. Nei 50 farfalla terzo gradino del podio per Domenico Rocco che completa la sua fatica in 41”5.

L’appuntamento di Campodipietra prevedeva anche una classifica speciale relativa ogni anno di nascita, classifica scaturita dalla somma dei tempi delle quattro gare disputate. Tra le Esordienti Femmine 2008 prima Sofia Rossano; tra gli Esordienti maschi nati 2010 secondo si piazza Gabriele Marchetta. Tra i nati nel 2009 terza posizione per Jacopo Marzola. Tra i nati 2007 secondo Alessandro Vernacchia e terzo Alessandro D’Onofrio.

Una manifestazione, quella di Campodipietra, che ha confermato la qualità e la bontà del lavoro svolto in piscina dai ragazzi e da tutti i tecnici del sodalizio biancorosso (Luca Di Giacomo, Paolo Di Lullo, Michele Mucci, Giorgio Petrella, Sante Loconte e Antonio Cerri).