Riscatto Vasto Basket: bel colpo ad Assisi

Bel colpo esterno della Vasto Basket che si riscatta dopo le due ultime sconfitte andando a cogliere un'importante affermazione ad Assisi.

Vittoria dei biancorossi nel sabato sera in terra umbra: il ritorno al successo è con il punteggio di 92-80 a favore di Di Tizio e compagni.

Gara meritatamente condotta in porto dal team di coach Gianpaolo Ambrico, protagonista di un'ottima performance, mettendo in campo, oltre alle qualità tecniche, anche carattere e determinazione, essenziali per ritrovare la strada del sorriso.

Ancora una volta eccellente la prova di Goran Oluic: per lui 33 punti. In doppia cifra anche Ucci (16), Lovatti (14) e capitan Di Tizio (12). Giocatori citati a parte, buone la prestazioni di tutti i ragazzi impiegati dal coach sul parquet.

Vittoria dei biancorossi salutata dal tifo e dal calore di un buon numero di tifosi arrivati da Vasto al seguito del team del presidente Spadaccini.

Assisi-Vasto Basket 80-92 (27-25, 49-46, 64-68)

Assisi: Cesana D. 13, Provvidenza 14, Capezzali 12, Meccoli 13, Quercia 5, Papa ne, Metalla 4, Faina 8, Gramaccia 7, Nana 4, Fondacci ne.. All. Piazza

Vasto: Marino 9, Lovatti 14, Ucci 16, Oluic 33, Paul 2, Marchesani ne, Di Tizio 12, Delle Donne ne, Maggi ne, Peluso G. 6, Peluso A. ne.. All. Ambrico