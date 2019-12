Cristian Stivaletta lascia la Vastese: "Spero sia un arrivederci"

Lascia la Vastese il centrocampista classe 1995, di Vasto, Cristian Stivaletta.

Si trasferisce al San Nicolò Notaresco, dominatrice del girone F di Serie D, e già oggi pomeriggio si è allenato con la nuova squadra mettendosi a disposizione di mister Vagnoni e del suo staff.

Con la maglia biancorossa, per lui, cresciuto calcisticamente nel Vasto Marina, due stagioni e mezza, condite da 19 gol messi a segno (11 nell'annata sportiva 2017/2018 con Colavitto in panca, 6 l'anno scorso con i mister Palladini, Montani e Papagni e 2 quest'anno con la squadra guidata da Marco Amelia). La notizia della sua cessione sta provocando reazioni negative e di amarezza tra i tifosi.

Il club biancorosso, in una nota, lo ringrazia per la professionalità e l'impegno sempre garantiti, augurandogli l'in bocca al lupo per il futuro. Lo stesso club, tramite i suoi canali ufficiali, ha trasmesso il saluto del ragazzo che qui di seguito pubblichiamo. "Lasciare la Vastese non è stato facile: ho chiesto io di farlo, per avere un'altra opportunità, per giocare di più e si è concretizzata la possibilità di trasferirmi al San Nicolò Notaresco. La rosa biancorossa è di grande qualità e ho trovato meno spazio in questa prima parte del campionato. I presidenti, i direttori, l'allenatore e lo staff tecnico hanno provato a trattenermi e ad a convincermi a restare, e per questo li ringrazio, ma ho scelto così e sono pronto a rimettermi in gioco. Alla Vastese, che mi ha dato tanto, auguro il meglio. Ringrazio chi ha creduto in me e mi ha dato l'occasione di giocare con i colori che amo. Sono stati due anni e mezzo bellissimi. Grazie anche a tutti i compagni, ai collaboratori del club e ai tifosi biancorossi che mi hanno sempre sostenuto. Questo non è un addio, spero sia un arrivederci”.