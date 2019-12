Titoli nazionali e medaglie per la Scuola di Kung Fu del maestro De Palma

Si chiude con un bilancio eccellente la partecipazione degli allievi della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, al 27° Campionato Nazionale Kung Fu Wushu nelle specialità Sanda e Light Sanda.

In totale quattro titoli nazionali conquistati e nove medaglie.

“Gli atleti che hanno partecipato erano in totale nove, nelle categorie maschile e femminile, dal più piccolo di 10 anni, quindi Cadetti, per passare poi agli Juniores e Seniores. Tutti hanno saputo gestire al meglio la loro competizione, esprimendo il meglio di loro stessi senza essere presi dall’emozione”, racconta De Palma.

Questi i piazzamenti:

Nel Light Sanda primi classificati e medaglia d'ora con titoli di campione nazionale: Michele Foia, Michele Di Biase, Giulia Curti e Vincenzo Verretti; secondi classificati, medaglia d'argento e vice campioni: Giuseppe Berchicci, Pietro Celano, Ilaria Di Pierro e Gioele Pasciullo.

Nel Sanda con ko: secondo classificato, medaglia d'argento e vice campione nazionale: Marco Palmer.

“Le prestazioni - commenta De Palma - sono state tutte buone. Gli atleti hanno saputo esprimersi con la carica giusta e la determinazione necessaria per vincere. Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, preparazione e professionalità. Complimenti ai miei allievi e saremo sempre più che determinati e con voglia di crescere”.

Il calendario propone in prospettiva competizioni a carattere interregionale e nazionale tra i mesi di gennaio e maggio 2020 per poi prospettarsi a quelle internazionali.

”Ora si torna in palestra – chiude De Palma - per migliorare ancora, perfezionare e gestire le emozioni e dare una maggiore cattiveria agonistica, aspettando il prossimo evento per dimostrare ciò che si è migliorato”.