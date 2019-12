Il Change Survivor HR10 nella notte di Vasto

Quando si tratta di fare le cose in grande il team Change di Vasto sa cosa fare. Questa la sintesi della presentazione di quello che è andato in scena nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre. Mentre la città spegneva le luci sull’ultimo weekend di novembre e accoglieva il mese di dicembre, un gruppo di atleti si dava appuntamento per una sfida che, in realtà, non è stata una vera e propria sfida. Cos’è stato, quindi, il Change Survivor HR10?

L’avventura

Il Change Survivor HR10 era ed è stato, coerentemente con le aspettative, un evento che ha coinvolto diversi sportivi provenienti ciascuno dalla propria disciplina. Una nottata diversa nella quale esercitare le proprie abilità e ritrovarsi a gareggiare insieme a compagni di avventura del momento. Change Survivor HR10 ha incarnato lo spirito agonistico delle Spartan Race e ha permesso a moltissimi atleti di poter prenderne parte. Una sfida personale, durante la quale si sono alternate diverse prove fisiche e mentali, in un’atmosfera a tratti surreale (nel buio della notte), ma costantemente stimolante.

Dieci ore di endurance (corsa, corsa in acqua, esercizi, trasporto pesi e molto altro ancora), insieme a compagni di squadra conosciuti all’inizio della manifestazione. Buio, freddo, fatica, stanchezza, momenti in cui i partecipanti sono stati costretti a muoversi nel buio più totale. Dalle 22:00 di sabato 30 novembre fino alle 8:00 di domenica 1 Dicembre, è andata in scena la prima edizione del Change Survivor HR10. Partenza e dal Nuovo Centro Benessere di Vasto, per una manifestazione unica, ma che vuole essere ripetuta. Per questo possiamo dire la gara stessa è stata un traguardo: quello raggiunto dal Team Change di Vastoe la crescita dell’associazione e di tutti i ragazzi che fanno parte di questo gruppo.

L’esperienza

La festa è inziata la mattina del 1 dicembre, terminata la fatica della competizione (10 ore), quando davanti a una meritata (e calda) colazione, gli atleti partecipanti, insieme agli organizzatori, si sono guardati intorno. La data del 30 Novembre 2019 è da segnare e sarà da ricordare negli anni come la prima edizione del Change Survivor HR10. Qui le aspettative non sono state coerenti con la realtà; perché questa è stata nettamente migliore di ogni più felice previsione. Chi ha organizzato l’evento non ha molte parole per descrivere quello che è accaduto.

Più dei risultati, più del podio, più delle prime medaglie Change che sono state consegnate, la notte tra il 30 novembre e 1 dicembre è stata, per tutti, un’esperienza notevole. Faticosa? Certo. Difficile? Assolutamente! Ma, come recita lo slogan del team Change Fitness di Vasto, “Troppo facile mollare”. E questi ragazzi non hanno mollato, in questi anni hanno costruito quello che questa notte ha preso vita a Vasto. Da sabato notte c’è un prima e un dopo, non solo per questi atleti e per quelli che verranno, ma anche per la città di Vasto.

Chi ha partecipato alla Change Survivor HR10 non parla di fatica, non parla di sudore, di stanchezza, di dolori o sonno arretrato, ma di grande soddisfazione, di collaborazione, lealtà verso i propri compagni e una enorme voglia di mettersi in gioco per superare ogni volta i propri limiti. Questi sono gli ingredienti che permettono durante l’anno di sopportare la fatica degli allenamenti. Qui i riflettori non ci sono, il quotidiano non contempla palcoscenici. L’attenzione arriva solamente all’atto finale, quando si traggono le conclusioni di quanto fatto nei mesi precedenti.

L’evento Change Survivor HR10 è stato allo stesso tempo un risultato notevole e uno sguardo maturo sul futuro. Ma soprattutto la consapevolezza di un presente florido ed entusiasta. Un presente che vede il team Change in giro per l’Italia e per l’Europa a partecipare e competere con gli altri Spartani in numerose competizioni.

Mentre sabato notte la città di Vasto dormiva, un team di Spartani ha preso la piena consapevolezza della propria vitalità al grido “CHANGE! TROPPO FACILE MOLLARE!”