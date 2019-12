Al Trofeo 'Città di Bari' belle medaglie e soddisfazioni per gli allievi del maestro Vastola

Altro fine settimana di successi per gli atleti dell’Asd-Aps Centro Sociale Ginnico Vastola, impegnati nella gare del “Trofeo Città di Bari“, andate in scena al Palasport di Triggiano.

Prestigiose conquiste quelle di domenica in terra pugliese: due medaglie d’oro, una medaglia d’argento ed una targa come migliore società. La gara era riservata alle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti A.

Nella categoria ragazzi Kg 45, medaglia d’oro per Simone Autunno; medaglia d’argento per Nicola Prisciantelli nella Kg 48 e oro per Simone Bufano nella Kg 50.

Grande la soddisfazione dei piccoli allievi e del loro insegnante tecnico Aniello Vastola.