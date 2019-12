Vince il Cus L'Aquila, sconfitta con rammarico e polemiche per la San Gabriele Vasto

Felici a metà: cosi si può riassumere il fine settimana della Polisportiva San Gabriele Pallavolo Vasto che perde sabato sera in Serie C, ma ottiene un meritato successo con le ragazze della Seconda Divisione.

Nella settima giornata del campionato di C femminile contro L’Aquila sabato sera si consuma una partita che poteva incanalarsi in maniera diversa, se non fosse per una direzione di gara definita “alquanto discutibile” nel team vastese.

Il primo set è giocato punto su punto e si chiude con un 21-25 per le Aquilane; nel secondo set le ragazze di Mattia De Angelis mostrano i denti e rifilano un sonoro 25-12 alle avversarie; finisce invece 19-25 per le aquilane il discusso terzo set dove accade di tutto con diversi episodi contestati da Mascitelli e compagne. Nel quarto set si lotta ancora punto su punto, a dimostrazione dell’assoluto equilibrio delle due formazioni che chiudono sul 23-25 con L’Aquila che fa suo il 3-1 conquistando così l’intera posta in palio.

Va meglio alla squadra di Cristina Fiore nel torneo di Seconda Divisione, vittoriosa in trasferta con il PAV Lanciano, finale 0-3 per le vastesi (8-25, 18-25 e 24-26 i risultati dei tre set del match).