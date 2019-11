San Gabriele Pallavolo Vasto, bicchiere... mezzo pieno

Bicchiere... mezzo pieno in casa San Gabriele Vasto, con una vittoria ed una sconfitta nel bilancio settimanale delle squadre femminili di Serie C e Seconda Divisione.

In C importante affermazione in campo esterno per le ragazze di coach Mattia De Angelis che s’impongono con il punteggio di 3-1 a Penne, conquistando così il secondo successo di fila, bissando quello della scorsa domenica in casa con il Torrevecchia Teatina. La gara non era iniziata al meglio per le gabrielline che perdevano il primo set con il parziale di 25-23. Poi riscatto vastese: Mascitelli e compagne iniziavano a macinare gioco e punti, aggiudicandosi le successive tre frazioni (22-25, 14-25 e 25-27) incamerando l’intera posta in palio salendo a quota 10 punti in classifica generale con il riscontro iniziale di questa prima parte del torneo che evidenzia 3 vittorie ottenute ed altrettante sconfitte.

Non è invece riuscito il gran colpo alle ragazze della Seconda Divisione di Cristina Fiore, che pur dominando i primi due set chiusi entrambi sul 25-22 ai danni della capolista Ad Majora Volley Cupello, nella partita giocata al palazzetto del Nuovo Polo San Gabriele di via Silvio Pellico, non riuscivano poi a chiudere la gara. Nel terzo e quarto set, infatti, si spegne la luce per Cericola e compagne e, complice una serie di errori, inesorabilmente si fanno raggiungere perdendo coi parziali di 20-25 e 17-25. Il quinto e decisivo set ripercorre l’andamento della partita inizio travolgente delle vastesi con blackout finale che regala la vittoria alle cupellesi (10-15).