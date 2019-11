L'ora del calcetto per i ragazzi di 'SportAbilità'

Ha preso il via una nuova e coinvolgente attività per il progetto ‘SportAbilità‘, coordinato dall’Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) – sezione di Vasto.

Con la collaborazione della parrocchia di San Paolo Apostolo retta da Don Gianni Sciorra e l’adesione dei tecnici e dei giocatori delle squadre della Vastese Virtus e della Promo Tennis, hanno avuto inizio le sedute dedicate al calcio ed al calcetto, di scena sul rettangolo verde in erba sintetica del Campo San Paolo.

Tutti i mercoledì, per un periodo complessivo di otto settimane, spazio a giochi e lezioni per il gruppo dei piccoli e di seguito per quello dei più grandi, con notevole entusiasmo dei ragazzi coinvolti.

Un ulteriore e significativo tassello per ‘SportAbilità – I quattro elementi dell’inclusione‘, il progetto approvato dalla Commissione del Ministero delle Pari Opportunità riguardante interventi finalizzati alla promozione di misure di inclusione nel campo dell’arte, della cultura e dello sport, rivolto ai ragazzi con diverse abilità per dare loro modo di approcciarsi a varie disciplina sportive.

Fotoservizio di Andrea Marino