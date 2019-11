Trasferta con la Recanatese, banco di prova significativo per la Vastese

Test probante per la Vastese di Marco Amelia.

La partita in trasferta con la Recanatese è, sulla carta, una di quelle più complicate per i biancorossi, al cospetto di una formazione ben strutturata ed in grado di dire la sua per la vittoria finale del torneo. Attualmente i marchigiani occupano la seconda posizione della classifica generale, con 4 punti di ritardo dalla scatenata capolista San Nicolò Notaresco che dopo la sconfitta nella giornata inaugurale del torneo (in casa con il Vastogirardi) ha sempre vinto, infilando una serie pazzesca di 11 vittorie di fila e scavando un solco notevole in graduatoria.

Stivaletta e compagni, reduci tra 3 risultati utili consecutivi (i pari con Pineto e Porto Sant'Elipidio intramezzati dal successo casalingo con il Tolentino) proveranno ad allungare la striscia ed a proiettarsi con maggiore tranquillità ai prossimi impegni.

Per la formazione da schierare inizialmente in campo, Amelia dovrà sempre fare i conti con la pesante assenza di Pollace in difesa. Possibile chance per il debutto in biancorosso dell'ultimo arrivato Altobelli.

I tifosi vastesi che volessero seguire la squadra a Recanati, va considerato, dovranno necessariamente acquistare il biglietto sul circuito Vivaticket. Agenzia disponibile in zona è Planetwin365 di via dello Stadio a San Salvo.