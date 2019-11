Moto a fuoco durante i test a Valencia, Iannone sbotta

Momenti di paura e tensione per Andrea Iannone nella seconda giornata di test MotoGP a Valencia, in corso dopo la conclusione della stagione ufficiale 2019 di domenica scorsa proprio in terra spagnola.

L'Aprilia RS-GP del pilota vastese è andata a fuoco, rendendo necessario l'intervento di un commissario con l’estintore per domare le fiamme. "Era un motore abbastanza avanti con i chilometri, su cui abbiamo provato una strategia di cambio più spinta. Si è presentato questo problema che non ci aspettavamo - ha spiegato Massimo Rivola, direttore tecnico dell'Aprilia, a Sky Sport MotoGP -, ma analizzeremo e risolveremo il problema“.

Iannone, a 'caldo', si è sfogato: “M’ammazzo contro il muro, basta, è dieci volte che dico che la moto non va!“, ha detto davanti alle telecamere.

"Quando gli succedono problemi del genere ha un’emozione forte e la scarica in questo modo - ha minimizzato Rivola -. Fa parte del gioco. Stiamo facendo un lavoro concentrato sull’elettronica, abbiamo fatto passi avanti sul freno motore e sul traction control. Siamo abbastanza soddisfatti“.