Giovani vastesi di successo nel tennistavolo

Cambia la location del Torneo Regionale Predeterminato, ma non cambiano i risultati in favore degli atleti vastesi del tennistavolo.

A Bellante, in provincia di Teramo, presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo ‘Saliceti-Ripattoni’, si è tenuta la seconda prova valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani. Folto il numero dei vastesi partecipanti che in quasi tutte le categorie hanno messo a segno importanti risultati.

Da segnalare la performance del giovane Cristopher Ronzitti che per la seconda volta consecutiva si aggiudica la gara nella categoria Giovanissimi. Partito testa di serie numero 1, non ha disatteso le aspettative, vincendo agevolmente tutte le gare compresa la finale che l’ha visto apposto al suo compagno di squadra Yuri Di Sabato, secondo. Terzi qualifcati ex aequo l’altro compagno di squadra Andrea Mancini ed il teramano Federico Filippone. Con questo successo parrebbe ormai sicura la qualificazione ai Campionati Italiani di Terni 2020.

Per la categoria Ragazzi da segnalare il terzo posto di Flavia Molino e per quella Allievi il secondo posto di Niccolò Di Santo ed il terzo di Emanuela Bozzelli che è apparsa molto a suo agio nella gara maschile nella quale ha creato non poche difficoltà ai suoi avversari, quasi tutti caduti sotto i colpi dei suoi affilati tagli e insidiosi block.

Tra gli Juniores vittoria di Margherita Cerritelli davanti a Riccardo Angelotti e Marzia Comparelli.

La gara assoluta di 5^ Categoria femminile è appannaggio di Marzia Comparelli che prevale in finale sulla sua compagna di squadra Mia Di Santo, Terze ex aequo le compagne di società Flavia Molino e Viola Di Rienzo. Marzia Comparelli otterrà anche un più che onorevole terzo posto anche nella gara di 6^ Maschile .

Un magnifico secondo posto nella gara di 4^ Maschile lo ottiene invece Margherita Cerritelli che cede solo in finale all’ottimo Davide Di Benedetto del Tennistavolo Silvi.

Niente da fare, invece, nella gara maschile di 5^ Categoria che vede Marzia Comparelli fermarsi agli ottavi, ‘vittima’ di David Pascucci del Tennistavolo Guardiagrele.

Prossimo appuntamento in quel di Vasto ad anno nuovo per la terza ed ultima prova valida per la qualificazione ai Campionati Italiani. Intanto, per la Tennistavolo Vasto e la Polisportiva San Gabriele proseguono i campionati nelle varie serie così come prosegue il cammino nella B femminile che domenica prossima a Roma vedrà impegnate le sue atlete nel terzo concentramento. L’obiettivo è cercare di riconquistare la testa della classifica del girone H che al momento vede le vastesi seconde alle spalle dell’Eureka Roma.