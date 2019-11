Piscina: "Attività regolari in vasca e senza pericoli per l'utenza"

In merito al rinvio a data da destinarsi della Coppa 'Città del Vasto' di nuoto per via di alcuni problemi alla piscina comunale di via dei Conti Ricci determinati dalla violenta grandinata dello scorso 10 luglio, interviene la società che gestisce l'impianto, la H2O Sport.

"La struttura - si evidenzia in una nota - non è inagibile. Non risulta lesionato il tetto, ma solo la guaina di copertura, con la conseguente infiltrazione di acqua soprattutto nella zona delle tribune (che abbiamo provveduto a chiudere al pubblico al fine di evitare incidenti). La società è completamebnte estranea al contenzioso con l'assicurazione di cui si fa menzione".

L'impianto è regolarmente aperto e tutte le attività si svolgono senza alcun pericolo per l'utenza.