Seconda di fila all'Aragona: esame Porto Sant'Elpidio per la Vastese

Giocherà la sua seconda partita di fila all'Aragona la Vastese.

Domenica 17 novembre (ore 14,30) ospite il Porto Sant'Elpidio, formazione marchigiana che precede di un punto in classifica la squadra di mister Marco Amelia.

Rigenerati dal successo della scorsa settimana contro il Tolentino (4-0), andranno a caccia della continuità di risultati i biancorossi, intenzionati a risalire la china dopo un periodo piuttosto complicato.

Amelia dovrà fare a meno dell'infortunato Pollace, in difesa, e medita di sostituirlo con Perocchi, mentre in attacco probabile chance da titolare per Vittorio Esposito tornato al gol nell'ultima partita giocata.

SERIE D girone F, il programma della 12^ giornata - Avezzano-Montegiorgio, Campobasso-Fiuggi, Jesina-Real Giulianova, Pineto-Matelica, S. N. Notaresco-Cattolica San Marino, Sangiustese-Recanatese, Olympia Agnonese-Tolentino, Vastese-Porto Sant'Elpidio, Vastogirardi-Chieti

CLASSIFICA - S. N. Notaresco 30, Recanatese 28, Montegiorgio 20, Pineto 19, Matelica 18, Vastogirardi, Porto Sant'Elpidio 16, Vastese, Campobasso, Olympia Agnonese 15, Fiuggi, Sangiustese 14, Real Giulianova 13, Chieti, Avezzano 11, Tolentino 10, Cattolica San Marino 4, Jesina 2