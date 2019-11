Sport e impiantistica, Sara Simeoni a Vasto

Sport e impiantistica sportiva sul territorio, con riferimento particolare all’atletica leggera, e l’importanza dell’attività fisica per i giovani, focalizzando l’attenzione sul suo valore pedagogico.

Questo e non solo al centro dell’incontro programmato per sabato 19 novembre, alle ore 10, presso l’Aula Magna ‘Maurizio Natale’ dell’Istituto ‘Filippo Palizzi’ di Vasto dal titolo “L’impiantistica di atletica ed il territorio. La crescita sportiva legata allo sviluppo delle strutture“.

Tra gli ospiti Sara Simeoni, primatista mondiale e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 nel salto in alto. Assieme a lei, tra gli altri, ci saranno Giovanni De Benedictis, campione ed atleta olimpionico abruzzese, la concittadina e campionessa europea Master 50 Miriam Di Iorio, il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro, la presidente regionale Fidal Concetta Balsorio e l’assessore regionale allo Sport Guido Liris.

A farsi promotrice dell’appuntamento è stata la Pro Loco ‘Città del Vasto’, in collaborazione con il Comune di Vasto, il Coni, la Fidal Abruzzo e la dirigenza scolastica del ‘Palizzi‘.

“Parleremo anche del valore dello sport come risorsa per il turismo per la nostra città ed il suo comprensorio“, rimarca il presidente della Pro Loco, Mercurio Saraceni.