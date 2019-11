Si morde le mani la San Gabriele Pallavolo Vasto: 'colpo' accarezzato a Giulianova

Vicina al 'gran colpo’ la San Gabriele Pallavolo Vasto, sul campo del quotato Giulianova.

Finisce 3-2, a favore delle padrone di casa adesso seconde in classifica alle spalle della capolista a punteggio pieno Gada Group Volley Pescara 3, la sfida giocata in terra giuliese, valida per la quarta giornata di andata del campionato abruzzese di Serie C femminile.

Le vastesi partono determinate e fin da subito tirano fuori gli artigli, imponendo un sonoro 16-25 nel primo parziale. Poi la sfida è appannaggio delle locali, allenate dal prof. Domenico Chiovini, tecnico di caratura, con un curriculum di tutto rispetto e che annovera trascorsi nella massima serie, sia maschile che femminile. Le giuliesi vincono secondo e terzo set (25-22 e 25-21) e si portano sul 2-1. Nel quarto le ragazze di Mattia De Angelis lanciano l’assalto e s’impongono 19-25.

Autentica ‘battaglia‘, infine, nel tie break decisivo: Mascitelli e compagne, in vantaggio 13-14, sprecano la palla che avrebbe chiuso la partita e, alla fine, è il Giulianova ad imporsi 18-16 chiudendo il match sul 3-2.