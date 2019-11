Scivolone a Pesaro, sconfitta la Vasto Basket

Senza frutti la trasferta marchigiana di Pesaro, nell'anticipo del sabato, per la Vasto Basket.

Biancorossi di coach Anbrico sconfitti con il punteggio di 85-62, al termine di una partita che i padroni di casa del Pisaurum hanno condotto in vantaggio praticamente dall'inizio, mettendo subito in campo determinazione e grande efficacia.

In bilico i primi due quarti (42-36 il parziale all'intervallo lungo), poi locali che prendevano il largo per condurre in porto, piuttosto agevolmente, l'importante successo.

Pisaurum: Campanelli G, Pierucci 5, Campanelli I, Cercolani 33, Giunta S 14, Giunta F 5, Vichi 5, Iannelli 6, Sinatra 4, Gattoni, Chessa 4. Coach: Surico

Vasto: Marchesani, Frattoloso, Marino, Di Tizio 2, Lovatti 5, Ucci 15, Oluic 23, Paul 9, Peluso 8.

Arbitri: Giardini e Sperandini