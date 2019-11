Primo 'cin cin' stagionale per la San Gabriele Pallavolo Vasto

Festeggia il primo successo stagionale, dopo i due iniziali ko contro Teramo in casa e Montorio in trasferta, la San Gabriele Pallavolo Vasto, che batte, con il punteggio di 3-1, la giovanissima Dannunziana Volley School dell’ex Del Fra.

Partono forte le vastesi conquistando agevolmente i primi due set della partita, chiusi sul 25-15 e sul 25-12. Ma nel terzo parziale, complice un calo delle ragazze di Mattia De Angelis, le pescaresi rientrano in partita aggiudicandosi la frazione 25-19 e portandosi così sul 2-1.

Nel quarto set Mascitelli e compagne tornano in campo decise a chiudere il set e la sfida e lo fanno con il punteggio di 25-11 conquistando così i primi 3 punti di questo campionato.

Sabato prossimo le vastesi saranno di scena in trasferta contro il Giulianova, formazione che, assieme alla Gada Group Volley Pescara 3, è in testa a punteggio pieno in classifica.