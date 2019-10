Nicola D'Ottavio è il nuovo direttore sportivo della Vastese: "Piazza importante, al lavoro per migliorare"

Il presidente Franco Bolami e il direttore generale Giuseppe De Palo, in rappresentanza di tutta la società, hanno dato il benvenuto ufficiale, nella sala stampa dello Stadio Aragona, al neo direttore sportivo del club biancorosso, Nicola D’Ottavio.

Sessant’anni, molisano di Agnone, ‘bomber’ di razza nelle sue esperienze da calciatore, D’Ottavio, in passato, ha rivestito il ruolo di ds con le società Benevento, Cavese, Olympia Agnonese e Real Giulianova. Arriva a Vasto con entusiasmo e determinazione, pronto a mettersi a disposizione per le esigenze della squadra.

“Lo abbiamo scelto dopo attente valutazioni – ha detto il presidente Bolami –, ha l’esperienza e le capacità per fare bene. Una figura importante anche per il nostro allenatore che sta facendo un buon lavoro. C’è fiducia”.

“Abbiamo iniziato un percorso di crescita ed è per noi un tassello importante”, ha aggiunto il dg De Palo.

“Vasto è una piazza importante e che dà stimoli – le prime parole del neo direttore sportivo -. Potevo arrivarci da calciatore, e 28 anni fa c’era stata una opportunità concreta in tal senso, ora sono qui, a disposizione della società. C’è una società che sta lavorando bene, c’è un pubblico di livello ed esigente, i risultati in questo momento mancano, dobbiamo migliorare e sono convinto che lo faremo. Questo mese che ci separa dalla riapertura del mercato sarà importante per verificare le esigenze della squadra e dell’allenatore e se dovessimo ravvisare l’opportunità di intervenire, di certo non ci tireremo indietro”.