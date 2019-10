Andrea Morresi e la Vasto Basket, le strade si separano

'Fulmine a ciel sereno' in casa Vasto Basket.

"Con decisione unilaterale e per problemi del tutto personali, l’atleta Andrea Morresi ha comunicato la volontà di lasciare la Vasto Basket - si legge in una nota del club biancorosso -. Non potendo intervenire e accettando, come sempre, le volontà degli atleti, abbiamo preso atto della situazione e auguriamo a Morresi che possa presto trovare una soluzione idonea alle sue necessità".

Morresi, ala classe 1991 ex Corato in B, era arrivato a Vasto in estate, mettendosi a disposizione di coach Gianpaolo Ambrico e del suo staff tecnico.

La società sta operando per aggiudicarsi le prestazioni sportive di un altro atleta, consapevole di dover operare per il meglio e in tempi stretti!".