Iannone sesto in Australia, miglior risultato stagionale per il pilota vastese

Sesto posto in gara: arriva il miglior risultato stagionale per Andrea Iannone che sul circuito di Phillip Island, per il Gran Premio d'Australia, torna finalmente protagonista in pista, in una prova che l'ha visto battagliare coi migliori.

Bruciante la sua partenza, dall'ottava posizione in griglia, per qualche secondo anche il comando, poi una sofferenza finale e qualche posto perso, ma, nel complesso, una domenica positiva ed incoraggiante per il pilota vastese.

A trionfare, ancora una volta, è Marc Marquez: lui, già campione del mondo, è davvero il 'cannibale' ed una sua vittoria, ormai, quasi non fa più notizia.