Sansovini gela la Vastese: il S. N, Notaresco passa all'Aragona

Un gol di Marco Sansovini, realizzato in apertura di ripresa, decide la sfida Vastese-S. N. Notaresco, giocata all'Aragona. Firma d'autore, quella dell'ex Pescara, sull'ennesima vittoria della squadra di Vagnoni, l'ottava in fila, sempre in testa alla classifica in coabitazione con la Recanatese.

Per i biancorossi di Marco Amelia è il secondo stop di fila interno, dopo quello di due settimane fa con il Vastogirardi. Un punto in tre partite e campanello d'allarme per una classifica che comincia ad essere deficitaria.

Gara equilibrata, a conti fatti. Meglio i padroni di casa, nel primo tempo, abili a sfruttare il vantaggio iniziale ed a contenere senza troppo penare la reazione degli avversari gli ospiti nel corso della seconda frazione di gara. Da segnalare due reti annullate, una per tempo, ai biancorossi, di Pollace e capitan Stivaletta.

Domenica prossima terzo derby di fila per la Vastese, a Pineto, contro una delle squadre più in forma dell'ultimo periodo.