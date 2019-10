Gli occhi dei 'top club' sulla 'stellina' Nicolò Cavuoti: test con il Milan

E’ già 'asta' per Nicolò Cavuoti, giovane e talentuoso giocatore della Vastese, età 16 anni, cresciuto nella Virtus Vasto e lanciato in prima squadra da mister Marco Amelia in questa stagione in Serie D.

Lunedì raggiungerà Milano e si allenerà in prova fino al successivo giovedì al centro sportivo di Vismara con le giovanili del Milan. Nelle settimane scorse era stato anche visionato da Roma e Fiorentina.

Nei prossimi giorni Cavuoti, finito nel 'mirino' degli osservatori per la formazione delle nazionali di categoria, sarà visionato anche dal Parma.

Finora ha disputato 6 partite con i biancorossi nel corso delle quali si è messo in grande evidenza con giocate di qualità ed una spiccata personalità. Domenica, ad Avezzano, è andato vicinissimo a segnare il gol del 2-1 dopo una spettacolare 'serpentina' tra le maglie della difesa avversaria colpendo una traversa nel finale della partita chiusa sull'1-1.

La preparazione della Vastese, intanto, in vista della prossima gara di campionato prosegue. Domenica all'Aragona i biancorossi riceveranno il S. N. Notaresco capolista al fianco della Recanatese del girone nel quale milita, tra gli altri, Marco Sansovini, ex bomber del Pescara. La società ha indetto la 'Giornata Biancorossa', pertanto non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio. I prezzi dei biglietti: 10 euro Curve, 12 euro Tribune laterali e 20 euro Tribuna centrale.

La partita, con il cambio di orario nella notte tra sabato e domenica, inizierà alle 14,30 e non alle 15.