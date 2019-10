'SportAbilità', bel coinvolgimento per le attività di frisbee in spiaggia

Per il progetto ‘SportAbilità‘, coordinato dalla sezione vastese dell’Anffas, l’Associazione nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, altra bella tappa quella del frisbee.

Le attività finali del coinvolgente gioco per i ragazzi seguiti dal sodalizio, a cura dell’istruttore Domenico Salvatorelli, della Federazione Italiana Flying Disc, dopo il ciclo di lezioni che in precedenza era stato tenuto presso il campo messo a disposizione del sodalizio dal Rotary negli spazi del Lido Fernando, sono andate in scena sulla spiaggia di Vasto Marina, nell'area del Pontile. Cinque i ragazzi protagonisti, spronati a dare il meglio di loro da parte dello stesso Salvatorelli e dagli operatori volontari del gruppo.

I ragazzi, entusiasti e felici di questa ulteriore esperienza (dopo le precedenti, sempre in spiaggia, del beach volley e del sup), hanno dato dimostrazione delle tecniche apprese, partecipando ad una gioiosa partita collettiva con gli stessi operatori.

Come già accaduto per altre precedenti attività, infine, chiusura con la consegna degli attestati a ciascun partecipante da parte di Paola Mucciconi, presidente dell’Anffas Vasto che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che si stanno adoperando per la migliore riuscita ed applicazione del progetto SportAbilità: i quattro elementi per l’inclusione.