San Gabriele Pallavolo Vasto, sconfitta all'esordio

Non riesce l'impresa alla San Gabriele Pallavolo Vasto che perde in casa di fronte ad un folto pubblico contro un Teramo che, dando conferma alle indicazioni della vigilia, si è confermato sestetto di spessore del campionato di C femminile.

Nel primo set partono forte le ragazze di Mattia De Angelis, che nel finale, però, si lasciano raggiungere e superare dalle teramane terminando il primo parziale sul 21-25. Non cambia la storia nel secondo e terzo con le vastesi che si abbandonano sul 20-25 al secondo e 21-25 al terzo.

Ci sono spunti di miglioramento ma deve cambiare l'atteggiamento e la consapevolezza delle proprie forze nel team vastese.