Vasto Basket, tre su tre: battuto il Perugia al PalaBCC

L'inizio di stagione è decisamente confortante per la Vasto Basket.

Al PalaBCC, contro il Perugia, i biancorossi di coach Gianpaolo Ambrico conquistano la terza vittoria in tre partite giocate, confermando potenzialità e valore di un gruppo che vuole ancora crescere.

La sfida sul parquet di via dei Conti Ricci è terminata sul punteggio di 74-62 a favore di Di Tizio e compagni, risolta dai vastesi nei 10 minuti conclusivi, dopo un inizio di chiara marca ospite e, strada facendo, il recupero ed il sorpasso dei padroni di casa.

In classifica di C Gold la Vasto Basket, che ha giocato una gara in meno rispetto alla capolista Foligno a punteggio pieno a quota 8, vanta ora 6 punti, seconda assieme a Matelica e Magic Chieti, anche loro, però, con una gara in più rispetto ai biancorossi.

Vasto Basket- Perugia 74-62 (7-16, 24-31, 47-44)

Vasto Basket: Morresi 6, Frattoloso, Marino, Di Tizio 11, Lovatti 18, Ucci 5, Oluic 24, Paul 7, Delle Donne, Marchesani, Maggi, Peluso 3. Coach: Ambrico

Perugia: Nana, Buca 8, Pennicchi, Lupatelli, Ciofetta 11, Righetti 3, Spagnolli 6, Ragni, Minieri, Gomez 9, Marsili 20, Manelli 5. Coach: Mocacelli

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Pisetta di Roseto