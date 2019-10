San Gabriele Pallavolo Vasto, prima in casa con il Teramo

Domenica 20 ottobre alle ore 18 il primo impegno stagionale ufficiale per la San Gabriele Pallavolo Vasto, nel campionato di Serie C femminile. Al palazzetto del Nuovo Polo San Gabriele di via Silvio Pellico sfida con il Teramo e subito un banco di prova di livello per la squadra, contro una formazione costruita per vincere, allenata dall'ex Mario Arrizza.

Il neo coach Mattia De Angelis potrà contare su un roster rinnovato e composto da atlete provenienti dal settore giovanile e giocatrici d'esperienza.

"Il lavoro di questi mesi - si legge in una nota - porterà sicuramente i suoi frutti nel corso del campionato che si presenta lungo e faticoso con squadre attrezzate ma che darà delle ottime soddisfazioni alle vastesi che ce la metteranno tutta. In settimana partiranno anche le più piccole, allenate da Cristina Fiore impegnate nei campionati Under 14 e Seconda Divisione".

Il gruppo della San Gabriele - Palleggiatrici: Chiara Di Tullio, Danila Gramaglia, Roberta Cericola, Noemi Scotti; Centrali: Sara Berardi, Ilenia Saetta, Eleonora Andreoni, Marianna Bellandrini; Opposte: Alessandra Mascitelli, Angelique Marciano, Giorgia Francione; Sciacciatrici: Silvia Campofredano, Iris Capitaneo, Cecilia Russo; Libero: Alessia Cicchitti