GP del Giappone, Iannone partirà penultimo a Motegi

Andrea Iannone partirà penultimo al GP del Giappone. Sul circuito di Motegi, il vastese, come previsto, non è andato oltre la prima sessione delle qualifiche ufficiali: per lui c’è soltanto la 22esima posizione in griglia. Marc Marquez riesce invece nell’ennesima impresa della sua carriera, quella di conquistare la pole sull’unico circuito dove non l’aveva ancora ottenuta. Sugli scudi anche uno straordinario Franco Morbidelli, che scatterà al fianco dell’otto volte campione del mondo. Terzo l’ormai “solito” Quartararo, solo decimo Valentino Rossi.

È andata molto meglio al compagno di squadra di Iannone, che aveva strappato il pass per le Q2 e partirà dalla terza fila. L’Aprilia del n.29, invece, continua a soffrire molto di più. Il vastese, al termine della seconda sessione di libere, aveva già denunciato numerosi problemi di stabilità in sella alla propria moto: “Le sessioni di oggi, specialmente le FP2, sono state una specie di qualifica. Purtroppo negli ultimi tentativi sono andato lungo perdendo tempo, ma non è questo che mi preoccupa. Piuttosto faccio ancora fatica a controllare la moto, il comportamento non è stabile e questo si fa sentire particolarmente in un circuito come questo. Abbiamo già qualche idea da provare, speriamo di riuscire a farlo”.