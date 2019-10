Avezzano-Vastese, al via la prevendita dei biglietti per la sfida di domenica

E' cominciata ieri pomeriggio, presso la Sala Stampa dello Stadio Aragona, la prevendita dei biglietti per la sfida Avezzano-Vastese, valida per l'8^ giornata di andata del campionato di Serie D girone F in programma domenica 20 ottobre.

Ai tifosi biancorossi è stato riservato un numero massimo di 150 tagliandi, con indicazione del nominativo dell’acquirente previa esibizione di un documento d’identità valido, su disposizioni della Questura dell'Aquila.

La prevendita andrà avanti fino alle 19 di sabato 19. Il costo dei biglietti è di 10 euro.

Giorni e orari: mercoledì dalle 15 alle 19; giovedì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19.