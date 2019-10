Vittoria a Falconara: partenza con il passo giusto per la Vasto Basket

Seconda partita di campionato e seconda vittoria per la Vasto Basket.

La partenza stagionale è con il passo giusto per il club biancorosso.

I ragazzi di coach Ambrico s'impongono sul parquet della Robur Falconara,.con il punteggio di 89-81 al termine di una partita per la gran parte della sua durata sul filo dell'equilibrio, con i marchigiani avanti nella prima parte ed i vastesi abili a condurre il risultato in porto con un ottimo rendimento in modo particolare tra la parte conclusiva del terzo quarto e l'ultima frazione.

Un successo importante che conferma il valore di una squadra che vuole essere protagonista anche in questa annata sportiva in Serie C Gold.