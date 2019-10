Vastese, niente terza vittoria di fila: il terribile Vastogirardi espugna l’Aragona

C’è una “Vasto” più forte, o sicuramente più affamata ed efficace. Si trova in provincia di Isernia, a 90 km di distanza dall’Aragona. Si chiama Vastogirardi, ed è una matricola tremenda che sta sorprendendo e sconvolgendo l’intero girone F. Il suo ruolino di marcia dice tre vittorie (con quella di oggi), quattro pareggi e zero sconfitte. Quella molisana non è esattamente quella che si dice una “squadra materasso”, essendo arrivata all’Aragona con gli stessi punti dei biancorossi e con la giustificata “sicumera” di essere l’unica squadra imbattuta del girone. La squadra di Amelia anche oggi ha provato la rimonta, ma stavolta non è arrivata. I terribili gialloblu vincono 2-3 e volano in classifica a quota 13. A pesare sul risultato, due chance clamorose sprecate da Stivaletta e il rigore fallito da Dos Santos.

La partita - Stivaletta, che è esterno destro nel tridente d’attacco, colpisce di testa al quarto minuto, la palla va in corner. La Vastese cerca convinta la via del gol, ma è il Vastogirardi ad aprire i rubinetti dell’acqua fredda e a gelare l’Aragona. All’ottavo minuto Gentile sblocca il match: forse il suo è un tiro-cross, fatto sta che il terzino approfitta del primo palo lasciato sguarnito da Di Rienzo e infila di sinistro il n.22, a cui tocca difendere la porta biancorossa dopo la maxi squalifica di cinque giornate inflitta a Lorenzo Bardini.

Undici minuti dopo, arriva il raddoppio tremendo: i molisani signoreggiano ancora sulla fascia sinistra, stavolta è Pettrone a involarsi e a servire in mezzo l’accorrente Lepore, che di destro non può fallire davanti al portiere. Al 22’ c’è un’irregolarità in area gialloblu, l’arbitro Silvestri fischia il calcio di rigore: sul dischetto va il solito Dos Santos, il suo sinistro è angolatissimo ma s’infrange con un rumore sordo sul palo. La partita è viva, la Vastese non molla ma soffre sempre sul fianco sinistro, dove i molisani spadroneggiano incontrastati: al termine di una bella azione, Gentile crossa per Kyeremateng, l’incornata del centravanti è alta.

Al 29’ i biancorossi sciupano la chance di accorciare le distanze: Dos Santos prolunga di testa per Stivaletta, il capitano si trasforma però in difensore aggiunto ospite e davanti alla porta sguarnita fallisce inspiegabilmente il bersaglio. Il n.8 aragonese spreca ancora quando finalizza un contropiede e si presenta davanti a Caparro, ma strozza troppo il destro e spedisce sul fondo. Il Vastogirardi sfiora il tris clamoroso: al termine di una bella combinazione Kyeremateng mette in mezzo, la palla attraversa pericolosissima e lentissima tutta la linea senza che trovi nessuno a spingerla in rete. Sul ribaltamento di fronte, Dos Santos aggiusta la mira e fa gol: stavolta il suo sinistro è scagliato da posizione defilatissima e buca l’estremo molisano sull’angolino opposto. Settimo gol per il brasiliano in campionato. Gli ultimi minuti della prima frazione vedono la Vastese tutta riversata in avanti, senza però riuscire riportare in parità il risultato.

I biancorossi suonano la carica e attaccano instancabili anche nella ripresa. Sul contropiede dei padroni di casa, Dos Santos tiene palla e la serve a Francesco Esposito, il cui destro a giro dal limite non trova lo specchio. Stesso esito, dall’altra parte, per il fendente sinistro di Gentile, che finisce a lato alla sinistra di Di Rienzo. Il match è sempre vibrante, i molisani ci provano con Kyeremateng, il portiere biancorosso si oppone con sicurezza. Amelia toglie Dos Santos e inserisce Palumbo, che va a ricoprire lo stesso ruolo.

Al minuto 19 arriva il duro colpo per le speranze di gloria della Vastese: l’arbitro punisce il fallo di mano in area di Perocchi, Kyerematang va sul dischetto e spiazza Di Rienzo col destro. Al 24’ Alonzi firma il 2-3: bella ripartenza biancorossa, Pollace serve in mezzo e trova l’ex Lupa Roma, che scarica il destro di prima intenzione sul primo palo e non lascia scampo a Caparro. Pochi minuti dopo, lo speaker richiama la D’Avalos per i “buu” riservati all’indirizzo del centravanti ospite, che manifesta il suo disappunto alla curva vastese. Vastogirardi in avanti, bel pallone dalla sinistra sulla fascia opposta per Lepore, che si avventa scivolata sul primo palo ma alza troppo la mira. La Vastese c’è, ma i molisani continuano a far male: Di Rienzo è puntuale sul rasoterra velenoso di Pettrone, indirizzato sempre alla sinistra del portiere vastese. Dall'altra parte, padroni di casa ci provano fino all’ultimo istante, ma il pareggio non arriva e vince il Vastogirardi. Chi fermerà gli incredibili molisani? A fermarsi è invece la Vastese, che non riesce ancora a trovare quella continuità imprescindibile a chi vuole sognare in grande.

Vastese-Vastogirardi 2-3

Reti: 8’ Gentile (VG), 18’ Lepore (VG), 40’ Dos Santos (V), 20’ st rig. Kyerematang (VG), 24’ st Alonzi (V).

Ammoniti: Pompei (V), Pettrone, Caparro (VG).

Espulsi: nessuno.

Formazioni

Vastese: Di Rienzo, Pompei (10’ st Perocchi), Pollace, Stivaletta, Dos Santos (12’ st Palumbo), Marianelli (21’ st Esposito V.), Cavuoti (25’ st Ravanelli), Alonzi, Cacciotti (21’ st Giorgi), Bardini F. A disposizione: Gabriele, Ansini, , Loggello, Cardinale. Allenatore: Marco Amelia.

Vastogirardi: Caparro, Nespoli (1’ st Di Stasio), Gentile, Lepore, Ruggieri, Mikaylowski, Varsi (1’ st Corbo), Fazio (35’ st De Feo), Kyeremateng (39’ st D’Aguanno), Pettrone, Di Lullo. A disposizione: Luglio, Gargiulo, Perrino, Coia, Di Mauro. Allenatore: Farina.

Arbitro: Silvestri di Roma 1. Assistenti: D’Alessandris di Frosinone e De Simone di Roma 1.