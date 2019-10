Vastese-Vastogirardi, biancorossi a caccia della continuità... vincente

A caccia di continuità, quella vincente, la squadra di Marco Amelia.

Reduce dai due successi di fila ottenuti contro Sangiustese e Jesina, la Vastese ospita all'Aragona il Vastogirardi, matricola molisana che vanta al momento gli stessi punti in classifica dei biancorossi (10) e che è l'unica imbattuta del girone F di Serie D. Gara da affrontare con attenzione e determinazione, nell'intento di proseguire il percorso di crescita e puntare sempre più in alto.

Si giocherà alle 15.

Amelia dovrà fare a meno del suo numero 1 Bardini, per lui la 'mazzata' di cinque giornate di squalifica rimediate dopo il 'rosso' a Jesi (Amelia non ci sta, parla di provvedimento esagerato e confida in una riduzione con il ricorso in atto) e schiererà tra i pali il giovane Di Rienzo (classe 2001). Per il resto, con ogni probabilità, dovrebbero ritrovare posto tra i titolari Marianelli e Pollace mentre a dar manforte a Dos Santos, in attacco, dovrebbero esserci Palumbo e Stivaletta o Alonzi.

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA - Porto S. Elpidio-Campobasso, Matelica-Sangiustese, Montegiorgio-Chieti, Pineto-Jesina, Olympia Agnonese-Atletico Terme Fiuggi, Recanatese - Avezzano, Cattolica San Marino-Real Giulianova, Tolentino-San Nicolo Notaresco, Vastese - Vastogirardi