Farina ricorda Vincenzo Cosco: "Da prendere come esempio nel mondo del calcio"

Sarà il Vastogirardi, per la 7^ di campionato, il prossimo avversario della Vastese all'Aragona. La formazione molisana, stesso numero di punti (10) dei biancorossi di Marco Amelia, è l'unica imbattuta del girone F di Serie D.

Analizza l'allenatore molisano Francesco Farina. “In questo momento – spiega – la partita contro la Vastese è quella più difficile che il calendario ci poteva mettere di fronte. Si tratta di una formazione con giocatori top per la categoria come Dos Santos, Esposito, Palumbo e molti altri ancora. Una formazione costruita per vincere e soprattutto per giocare un gran bel calcio. Ci troviamo nella stessa posizione di classifica ma con ambizioni stagionali ben diverse. Loro puntano a vincere noi puntiamo alla salvezza.

La gara con la Vastese – aggiunge poi mister Farina – nella mia mente porta il riaffiorare di ricordi indelebili. Mi ricordo, le due partite, andata e ritorno, della finale play-off di Serie D, quando ero allenatore del Bojano, al mio primo anno in Molise. Era il giugno del 2004, ben 15 anni fa. La Vastese (Pro Vasto a quel tempo, ndr.) all’epoca era allenata dall’amico e grande professionista, che ora non c’è più, Vincenzo Cosco, un uomo da prendere come esempio nel mondo del calcio.

Domenica a Vasto – conclude l’allenatore del Vastogirardi – avremo tutta la rosa a disposizione. Stiamo valutando le condizioni di Leo Grazioso, che sta avendo dei problemini si spera risolvibili in maniera celere. L’unico assente sarà De Vizia, che però verrà utilizzato sabato dalla nostra Juniores”.