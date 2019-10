Carenza di campi, gli allenamenti 'alternativi' della Bacigalupo Vasto Marina continuano

Non ancora trova soluzione la questione campi d'allenamento settimanali per la Bacigalupo Vasto Marina, situazione che, il mercoledì in modo particolare, costringe il gruppo di mister Roberto Cesario a ricercare 'location alternative' per le proprie sedute.

L'ultima ieri pomeriggio, negli spazi esterni del Nuovo Centro Benessere di località Sant'Onofrio, dopo quelle precedenti dello stradone sovrastante la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, in mezzo agli ulivi, e la spiaggia di località San Tommaso antistante l'Hotel Lido.

La squadra, proprio ieri, avrebbe dovuto giocare la sfida di Coppa Italia in esterna con il Castelnuovo Vomano ma il lutto della presidentessa Angela Di Benedetto, per la perdita del caro papà, ha determinato il rinvio della gara.

Domenica 13 la BVM, capolista solitaria del campionato abruzzese di Eccellenza, giocherà in trasferta sul campo dell'Acqua e Sapone Montesilvano.