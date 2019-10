Festa della Pallavolo Abruzzese, domenica l'appuntamento

Il comitato regionale della Fipav Abruzzo presieduto da Fabio Di Camillo organizza per domenica 13 ottobre la Festa della Pallavolo Abruzzese.

Un momento celebrativo ma allo stesso formativo, diventato ormai un appuntamento tradizionale per il movimento regionale del volley.

La manifestazione si terrà a Francavilla al Mare, presso Palazzo Sirena, a partire dalle ore 10. È prevista la presenza di una nutrita delegazione di autorità e rappresentanti federali. Nel corso della mattinata interverranno il coordinatore di Educazione Fisica e Sportiva per il Miur Abruzzo, Antonello Passacantando, e il responsabile dell’Istituto di credito sportivo Marche e Abruzzo, Francesco Marrocchi. Il primo illustrerà gli accordi a cui stanno lavorando Miur e Fipav Abruzzo, il secondo presenterà alle società le possibilità di finanziamento agevolato per tutto quel che riguarda le attività sportive, come ad esempio la realizzazione e ristrutturazione di impianti.

Ci sarà poi la premiazione delle squadre vincitrici dei campionati di serie e categoria nella stagione 2018/2019 e degli atleti abruzzesi protagonisti di manifestazioni nazionali e internazionali. Sono stati invitati tanti atleti e tecnici che contribuiscono a dare lustro al movimento della pallavolo e del beach volley abruzzese.

Per quest’anno il comitato regionale ha inoltre deciso di consegnare un premio speciale agli allenatori e membri dello staff delle Nazionali giovanili che hanno conquistato importanti risultati durante l’ultima stagione contribuendo sensibilmente a far crescere il movimento pallavolistico italiano in campo internazionale.

È in programma infine l’assegnazione del riconoscimento Abruzzo Volley “Auàrd” 2019, una scultura originale in pietra della Majella realizzata da Luigi D’Alimonte. Il premio vuole celebrare personalità abruzzesi e non che si distinguono nel mondo della pallavolo. E quest’anno verrà consegnato a Giuseppe Manfredi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo.

«La Festa della Pallavolo Abruzzese sta diventando un evento atteso che cerchiamo di far crescere di anno in anno. L’iniziativa ha assunto ormai una caratura extraregionale con la presenza di autorità di livello nazionale», commenta il presidente Fabio Di Camillo. «All’aspetto celebrativo uniamo quello formativo ed in tal senso l’intervento di Francesco Marrocchi sarà un momento molto significativo», aggiunge il presidente della Fipav Abruzzo. «A tal proposito crediamo che stimolare le nostre società a trovare strumenti per migliorare le condizioni in cui portano avanti quotidianamente le rispettive attività, possa risultare utile all’intero movimento regionale».