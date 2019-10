Conto alla rovescia per la C Gold: la Vasto Basket si presenta alla città

Conto alla rovescia scattato, in casa Vasto Basket, per la prima partita del campionato di C Gold, in programma domenica 6 ottobre, al PalaBCC, contro la Bramante Pesaro.

Il giorno prima, sabato 5 ottobre alle 17, presso l'aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune, la Generazione Vincente Vasto Basket si presenterà alla città.

"Ci saranno tutti i nostri tesserati in tuta societaria oltre che i ragazzi della prima squadra", sottolineano i dirigenti del club biancorosso. "Successivamente - si legge in una nota - presenteremo quello che sarà il nostro nuovo parquet, griffato Generazione Vincente! L'invito è esteso a tutta la cittadinanza e agli organi di stampa. Forza Vasto!"