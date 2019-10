La Vastese 'coccola' il 'gioiellino' Nicolò Cavuoti: "Cresce bene"

Sedici anni, cinque presenze in campionato (delle quali due da titolare nelle sfide con il Giulianova in trasferta e con il Fiuggi all'Aragona) nelle altrettante prime partite in Serie D girone F della Vastese: si parla di Nicolò Cavuoti, giovane talento 'nostrano' della squadra biancorossa che si sta mettendo in bella evidenza in questo iniziale scorcio stagionale.

Proveniente dalla Virtus Vasto, società di calcio giovanile che collabora con la prima squadra della città con il progetto Vastese Virtus (l'anno scorso ha disputato il torneo Allievi regionale con Donato Anzivino suo allenatore), Cavuoti è particolarmente apprezzato dal mister Marco Amelia il quale, dopo averlo conosciuto al primo raduno estivo, lo ha subito voluto nel suo gruppo.

Oggi il club biancorosso, con un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto sottolineare i progressi di Cavuoti.

E, su di lui, ci sono già gli 'sguardi' di diverse società di categoria superiore.