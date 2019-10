Alla 'Paolucci' la Giornata Europea dello Sport Scolastico: "Contro l'emergenza inattività"

Anche quest’anno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” di Vasto hanno partecipato all'”European School Sport Day“, la Giornata Europea dello Sport Scolastico, evento sostenuto dalla Commissione Europea e rientrante nella campagna #beactive.

Venerdì, gli alunni della scuola media si sono misurati in diversi giochi di squadra ed hanno approfittato dell’occasione a loro concessa dagli insegnanti di scienze motorie e sportive per poter competere con gli alunni delle altre classi.

Le ore di motoria e potenziamento infatti hanno visto la formazione di diverse squadre con alunni di età e classi miste, i quali si sono affrontati in diverse attività: palla rilanciata, pallavolo, palla prigioniera, racchettoni, calcio ed altre per festeggiare tutti assieme facendo sport.

Quest’anno, inoltre, l’ente organizzatore EUPEA (Associazione Europea dei Professori di Educazione Fisica) ha voluto porre al centro della manifestazione l’importanza di una sana alimentazione nella crescita dei nostri giovani alunni, nonché dell’importanza dell’attività fisica per via della vera e propria “emergenza inattività” in atto che tende a peggiorare il loro stato di salute.

“Attività come queste – sottolinea il dirigente scolastico Sandra Di Gregorio – possono essere un magnifico ponte di lancio per trasmettere ai più giovani la parte più bella del gioco e dello sport, quella non agonistica ma puramente ludica che avvicina i più piccoli alla gioia di muoversi per stare bene“.

Il Dipartimento di Scienze motorie dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto ringrazia la dirigente Di Gregorio, i colleghi, i collaboratori scolastici e soprattutto gli alunni, attori protagonisti di questa giornata a tutto sport.