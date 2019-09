All'Aragona Vastese-Sangiustese: biancorossi a caccia di riscatto

Sfida casalinga per la Vastese nel giorno festivo di San Michele: all'Aragona arriva la Sangiustese e i biancorossi vanno a caccia di riscatto, motivati a riprendere la marcia vincente dopo la sconfitta della settimana scorsa a Campobasso.

La squadra di Amelia si pone l'obiettivo di centrare il secondo successo stagionale, al cospetto di un avversario, quello marchigiano, comunque ben attrezzato e da non sottovalutare.

Il tecnico è fiducioso e, nonostante il magro bottino di punti (4 in altrettante partite giocate) conquistato finora, continua a guardare ai quartieri alti della classifica. “Per noi deve essere uno stimolo in più, dobbiamo essere ambiziosi. E’ vero, siamo lontani otto punti dal primo posto ma non mi sembra il caso di fare drammi. Il campionato è ancora molto lungo, può succedere ancora di tutto".

Fischio d'inizio alle ore 15.

Il programma della 5^ giornata di andata - Avezzano-Jesina, Matelica-Chieti, Montegiorgio-Cattolica, Olympia Agnonese-Real Giulianova, Pineto-Campobasso, Porto Sant'Elpidio-Atletico Terme Fiuggi, Recanatese-Notaresco, Tolentino-Vastogirardi, Vastese-Sangiustese.