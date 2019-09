Corre e vince la Bacigalupo Vasto Marina

Senza un campo fisso per allenarsi, almeno in questo tormentato primissimo scorcio di stagione, ma quando in campo va per giocare le partite che contano, vince e convince.

A Sambuceto, nel turno infrasettimanale di ieri pomeriggio per la quarta giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza abruzzese, è arrivata la terza vittoria di fila per la Bacigalupo Vasto Marina. Dopo il passo falso all'esordio, all'Aragona contro l'Alba Adriatica, sono arrivati tre successi consecutivi per la truppa di mister Roberto Cesario, tutti conditi da prestazioni di livello del gruppo. Ieri l'ultimo, un netto ed inequivocabile 3-0 inflitto al Sambuceto nel quale milita, tra gli altri, l'ex difensore vastese della Vastese Christian Iarocci.

A firmare le reti sono stati bomber Michele Cesario, il giovanissimo Letto e Galiè.

E sono adesso 9 i punti in graduatoria, al pari del Lanciano, alle spalle della capolista a punteggio pieno Castelnuovo Vomano. E domenica, di nuovo in trasferta, è tempo di big match per Benedetti e compagni, attesi proprio dalla battistrada Castelnuovo.