Incetta di titoli per i giovani della Tennistavolo Vasto al Memorial 'Zuccarini'

Domenica 22 settembre presso il “PalaElettra 2” di Pescara si è tenuto il primo torneo regionale che ha dato il via alla stagione agonistica del tennistavolo abruzzese.

Il “Memorial Zuccarini”, tradizionale appuntamento del calendario agonistico abruzzese, ha visto diversi player vastesi mettersi in evidenza per quanto riguarda il settore giovanile.

La categoria “Giovanissimi” è stata appannaggio di Christopher Ronzitti che ha dominato la gara portando a casa il suo primo trofeo in terra pescarese. La categoria “Ragazzi” al femminile ha visto il successo della giovane Flavia Molino che ha fatto suo il primo posto della categoria mentre per il settore “Juniores” Marzia Comparelli ha chiuso al primo posto bissando poi il successo anche nella gara di 5^ Categoria Femminile che si è aggiudicata senza troppe difficoltà. Il primo posto Juniores maschile è andato invece a Matteo Ronzitti. Da segnalare il secondo posto del casalese Andrea Mancini sempre in forza al Tennistavolo Vasto ed il secondo posto di Flavia Molino nell’assoluto di 5^ categoria femminile. Buone le prove di Mia Di Santo e di Viola Di Rienzo che pur non salendo sul podio hanno saputo mettere in risalto la loro tecnica e preparazione.

Un settore giovanile che si conferma vivo ed in grande fermento quello della Tennistavolo Vasto che continua a mietere successi sia in campo locale che in quello nazionale.

L'attività del team vastese, riferisce il presidente Stefano Comparelli, è ormai a pieno regime. Tra poco prenderà il via il campionato nazionale di serie B femminile che vedrà impegnate insieme al nuovo acquisto Giulia Ciferni la neo campionessa italiana Margherita Cerritelli ed ancora Marzia Comparelli. Il 'terzetto di ferro' farà il proprio debutto il prossimo 6 ottobre nel concentramento di Casamassima con le due rappresentative dell’EOS Roma Princesses e quella ospitante dell’Asd TT Ennio Cristofaro.

L’appuntamento a Vasto con il Campionato Femminile di “B” è invece previsto il prossimo 10 novembre presso il palazzetto del Centro Sportivo “San Gabriele”.