Mettersi in gioco e superare i propri limiti: il Team Change Fitness Vasto alla Spartan Race di Misano

All’interno dell’Area 58 di Misano Adriatico (Rimini), il weekend appena trascorso ha visto lo svolgimento della Spartan Race Misano 2019, un evento che a diverse latitudini sta riscontrando sempre un enorme successo.

E di successo si è trattato anche nel corso della manifestazione di questo weekend, dove oltre seimila iscritti si sono sfidati nelle varie competizioni e tipologie di gare. Numeri pazzeschi, soprattutto se confrontati con quelli degli anni precedenti, dove erano in molti a guardare con diffidenza questi atleti che si cimentavano in gare e sfide particolarmente impegnative e rischiose. Tra i partecipanti anche il Team Change Fitness di Vasto, che ha preso parte alla competizione di Misano con oltre dieci atleti e con un team di piccoli spartani. Sì, anche i bambini, con la Spartan Kids, sono stati coinvolti in queste gare, con sfide e percorsi adeguati alle loro possibilità. Il tutto sotto la guida delle trainer Barbara D'Annunzio e Alice Quadu. A guardare il loro entusiasmo (e soprattutto quello dei bambini) si comprende facilmente come il coinvolgerli in questo tipo di attività non sia un azzardo, ma una dimensione ideale per la loro crescita. Quello della crescita mentale e fisica è uno dei principali obiettivi dell’associazione Change Fitness di Vasto. Quella di Misano dello scorso fine settimana è solo l’ultima, in ordine cronologico, partecipazione.

Dati anche gli straordinari risultati (numerici e atletici), il Team Change sarà attivamente presente anche ai prossimi eventi in calendario, ovvero le Spartan di Berlino, Londra e Taranto.

Le Spartan Race sono innanzitutto una grande competizione contro se stessi, con l’obiettivo di mettersi in gioco e superare i propri limiti. La fatica degli allenamenti, l’impegno della gara, la gestione delle energie, gli enormi sforzi fisici delle varie prove, sono tutti propedeutici al raggiungimento del risultato finale. Poter dire di avercela fatta, di aver vinto, con sé stessi prima ancora che con i propri sfidanti. Da diverso tempo l’associazione Change Fitness di Vasto porta avanti questo tipo di prospettiva educativa, prima ancora che di eventi, per insegnare ai bambini (e agli adulti) il valore del sacrificio, dell’impegno, della determinazione e della capacità di affrontare gli ostacoli, senza arrendersi mai.

I numeri di crescita di interesse di questo fenomeno e di partecipanti a ogni evento, in qualunque parte d’Italia (e d’Europa), conferma ampiamente la validità di questo lavoro. Una fonte di benessere che si raggiunge portando a compimento i propri obiettivi, da soli contro gli ostacoli, da soli contro sé stessi anche inseriti all’interno di una squadra. La competizione sportiva, con risultati, classifiche e tempi viene solamente dopo. Lo scopo di ogni Spartan Race è quella di mettere ogni persona (uomo, donna o bambino) di fronte a degli ostacoli e insegnarli a non averne paura, ma ad affrontarli.

Il Team Change Fitness di Vasto è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento per coloro che desiderano intraprendere questo tipo di attività. Un ambiente in cui formarsi, crescere e confrontarsi, da soli e in gruppo. Un team affiatato e competitivo che sta raccogliendo importanti risultati alle varie manifestazioni cui partecipa e che non ha intenzione di fermarsi.

Dopo Misano la testa e il corpo sono già orientati verso Berlino. Per una nuova sfida, una nuova, grande, avventura.