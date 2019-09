Vastese, i “lupi” ti fanno male: il Campobasso vince 1-0

Stessi punti, stesso obiettivo. Quello di lanciare la volata definitiva verso le parti più nobili della classifica, sancendo contemporaneamente il sorpasso sull’avversario. La Vastese aveva un compito arduo oggi, ma è il Campobasso a portarlo a termine strappando tre punti importanti e meritati. Contro un avversario storicamente ostico, i biancorossi incappano in una sconfitta di misura, frutto di una prestazione non esattamente brillante. A tarpare le ali agli aragonesi è bastata la rete di Candellori, a segno al quarto minuto della ripresa.

La partita - Nessuna presenza ospite sugli spalti del “nuovo Romagnoli”: i tifosi aragonesi protestano contro la limitazione dei biglietti decisa dalle autorità e disertano conseguentemente l’importante trasferta molisana. Pronti, via e la Vastese va subito vicino al gol con il sinistro di Cosimo Palumbo - l’ex Francavilla è nell’undici titolare al posto di capitan Stivaletta - la cui conclusione sorvola di poco la traversa. Poi il Campobasso fa la voce grossa per tre volte in altrettanti minuti. Al 20’, Dalmazzi svetta più in alto di tutti, la sua incornata è alta; poi Lorenzo Bardini sbarra la porta sul tiro a botta a sicura di Musetti: infine la rasoiata di Candellori dai 25 metri si stampa sul palo a portiere battuto.

La Vastese si fa viva solo con un tiro di Vittorio Esposito da fuori area, che i guantoni di Natale non fanno fatica a bloccare. È una temporanea interruzione del monologo rossoblu. Alla mezz’ora il cross in mezzo di Bontà dalla fascia destra non trova per un pelo la deviazione in rete di Alessandro. Poi Menna s’invola dalla difesa, scambia con Candellori e scarica una gran botta che vede Bardini pronto nella deviazione in calcio d’angolo. L’ultima occasione del primo tempo porta la firma di Alessandro, sul cui destro è ancora reattivo l’estremo biancorosso.

Al quarto minuto della ripresa, Bardini invece non può sulla bella iniziativa del n.10 rossoblu ex Cesena, il cui gran esterno destro è perfetto per la zampata letale di Candellori. La Vastese reagisce tre minuti dopo con Dos Santos, il cui sinistro di potenza trova solo l’esterno della rete. Candellori è scatenato: il suo lancio dalla fascia destra è al bacio per Bontà, che però non è altrettanto bravo nell’incornare a rete e manda fuori. Poi c'è un brivido in area molisana con il cross in mezzo di Palumbo, Dalmazzi lo devia e Natale esce provvidenzialmente. All’81’ è ancora più grave il rischio corso dai rossoblu: Dos Santos - oggi con la fascia di capitano al braccio - conclude col sinistro, Natale si supera con un grande intervento e Pistillo spazza via il pallone pericoloso. Niente da fare, il Campobasso controlla fino al triplice fischio e vola in alto. Seconda sconfitta in altrettante uscite stagionali per la squadra di Amelia: un dato che dovrebbe far riflettere. Intanto, l'obiettivo immediato è quello di tornare macinare punti dal prossimo match casalingo contro la Sangiustese.

Campobasso-Vastese 1-0

Reti: 4’ st Candellori (C)

Formazioni iniziali

Campobasso: Natale, Menna, Vanzan, Pizzutelli, Pistillo, Dalmazzi, Bontà, Tenkorang, Musetti, Alessandro, Candellori. A disposizione: Tano, Cafiero, La Barba, Brenci, Zammarchi, Martino, Energe, Njambè, Giampaolo. Allenatore: Cudini.

Vastese: Bardini L., Pompei, Pollace, Palumbo, Dos Santos, Marianelli, Cardinale, Cacciotti, Ravanelli, Bardini F., Esposito. A disposizione: Di Rienzo, Perrocchi, Stivaletta, Ansini, Giorgi, Cavuoti, Zigni, Alonsi, Padovani. Allenatore: Amelia.