Iannone soffre ma convince: undicesimo posto ad Aragon

Ci sono tanti sorrisi nel box Aprilia. Non soltanto perché l’undicesimo posto di Aragon è il terzo miglior risultato stagionale di Andrea Iannone, una statistica che per certi versi lascia il tempo che trova. Ma è soprattutto per la lotta continua e i numeri di alta scuola che il vastese ha sciorinato in pista, insieme alla volontà di superare non solo gli avversari ma anche il persistente dolore alla spalla, tornato ai livelli di guardia dopo le cadute di Misano. Una gara fortemente positiva per “il Maniaco”, coadiuvato in maniera decisiva anche da un’Aprilia apparsa molto più competitiva, capace pure di portare Aleix Espargaro in settima posizione sulla linea del traguardo.

Sono stati molti i saliscendi di Iannone, scattato undicesimo grazie alla sua migliore prova stagionale in qualifica e apparso in leggera difficoltà dopo aver perso una posizione. Poi la caduta di Morbidelli e il contemporaneo largo di Rins e un sorpasso lo avevano fatto balzare fino al nono posto. Da lì, lo show fino all’ultimimissima curva con il gruppetto formato da Nakagami, Petrucci e Oliveira, nel quale il vastese è stato capace di compiere manovre spettacolari e sorpassi al limite, pur subendo le ovvie e decise risposte da parte degli avversari.

Alla fine non è arrivata la seconda top ten stagionale dopo quella di Assen, ma un undicesimo posto convincente e sicuramente più spettacolare di quello ottenuto in Catalogna. L’interrogativo stavolta è il seguente: dove sarebbe potuto arrivare Iannone senza il dolore alla spalla? La Thailandia potrà senz’altro dare risposte in questo senso, ma l’Aprilia dovrà necessariamente confermare i progressi mostrati oggi sul tracciato spagnolo.