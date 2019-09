Iannone non molla: parte dalla quarta fila nel Gran Premio d'Aragona

A dispetto delle condizioni fisiche non certo perfette, ha fatto segnare il miglior risultato stagione, in prova, Andrea Iannone.

Il pilota vastese dell'Aprilia, nella sessione finale per la griglia di partenza del Gran Premio d'Aragona, ha per la prima volta in stagione preso parte alla alla Q1.

Per lui l'undicesimo posto, scattando dunque dalla quarta fila in gara. A conquistare la pole position è stato il solito Marquez che ha preceduto, nell'ordine, Quartararo e Vinales.