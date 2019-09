Campobasso-Vastese, 100 biglietti per i tifosi biancorossi. La Curva Sud: "Non ci saremo"

Ufficializzata questa mattina, a due giorni dalla sfida, la limitazione ad un numero massimo di 100 tifosi ospiti presenti per la partita Campobasso-Vastese, di scena domenica 22 settembre allo Stadio ‘Nuovo Romagnoli’ di Campobasso.

I biglietti, al costo di 10 euro, potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita entro sabato, con indicazione dei dati anagrafici dell’acquirente prevista esibizione di un documento di identità valido. L’unico settore disponibile per i tifosi vastesi sarà la Curva Sud dell’impianto molisano, sono esclusi tutti gli altri.

Gli orari per la prevendita presso la sala stampa dello Stadio Aragona (ingresso via San Michele-lato Bar Pierrò) sono i seguenti: oggi dalle 16 alle 20 e domani dalle 10 alle 14.

COMUNICATO CURVA SUD VASTO - Anche in questa stagione purtroppo, siamo vittime di restrizioni, limitazioni, biglietti nominali… Non è possibile. Trasferta di Campobasso aperta a sole 100 persone, con biglietto nominale al seguito.

Come nelle annate precedenti ci troviamo costretti ad essere assenti in questa delicata sfida. La Curva Sud Vasto non sarà presente. Eravamo pronti, eravamo già organizzati con mezzi privati ducati e pulmini vari. Abbiamo dovuto disdire tutto in 48 ore prima del match.

Ci dispiace, ma abbiamo una coerenza e dei valori che portiamo avanti dai tempi della tessera del tifoso. No compromessi, mai. O tutti o nessuno! Perché la metà di noi dovrebbe restare a casa? Perché? Per quale assurdo motivo? Siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli e non lasciamo indietro nessuno. Anche se fossero state solo 10 persone, il ragionamento sarebbe stato lo stesso.

La nostra passione, il nostro vivere ultras non accetterà mai determinate privazioni gratuite della libertà. Con la testa e con il cuore saremo tutti su quei gradoni… ma fisicamente purtroppo no.

Ora e sempre trasferte libere. Il calcio senza ultras… è nulla“.